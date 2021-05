Gattuso, aggiornamento dell’ultima ora. Cosa accade con la Juventus

Gattuso e la Champions League del Napoli potrebbero cambiare gli scenari del domino in panchina. La Juventus, perso Allegri, resta alla finestra.

L’interesse della Juventus per Gattuso è qualcosa di acclarato. Il tecnico calabrese è uno dei più autorevoli candidati alla panchina della Vecchia Signora. Tuttosport questa mattina ha confermato la cosa dando però nuovi dettagli. Considerato l’operato sulla panchina del Napoli, il suo appeal è più che giustificato e ha trovato riscontro anche in diversi membri della società bianconera. La posizione di ‘Ringhio’ sotto al Vesuvio, però, potrebbe cambiare in maniera netta con l’approdo in Champions League.

Gattuso e il Napoli, che succede?

Il quotidiano torinese ha parlato chiaro. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tendere una mano nei confronti del tecnico calabrese. La palla a quel punto passerebbe proprio a Gattuso, che dovrebbe decidere se restare in azzurro oppure se cambiare aria dopo essere stato messo in discussione per tutta la stagione. Oltre alla Juventus, nel futuro di ‘Ringhio’ ci sarebbero anche Lazio e Fiorentina. La tentazione rappresentata dal club bianconero, specialmente in caso di Champions League, sarebbe molto forte. Potrebbe consentirgli di concorrere per lo scudetto nella prossima stagione.