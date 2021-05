Zidane e la lista della spesa. La Juventus potrebbe accontentarlo?

Zidane riflette sul suo futuro. Per accettare la destinazione Juventus chiede tre acquisti di un certo spessore. Top player di una certa portata.

Stando a indiscrezioni di calciomercato, Zinedine Zidane avrebbe già le idee chiare. Per intenderci: la lista della spesa per risollevare una Juve a forte rischio mancata qualificazione alla Champions. I nomi sono quelli di tre suoi connazionali, due di questi già con lui al Real. Si tratta di top player, uno dei quali però avanti con l’età. Alla Vecchia Signora, però, chiederebbe Varane (28 anni) e Benzema (33 anni) più quel N’Golo Kante (30 anni) che da tempo ‘sogna’ Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in mediana: parla l’agente di Bentancur

Secondo il portale Calciomercatoweb.it le operazioni sarebbero possibili grazie al Decreto Crescita. Parliamo di un’ipotesi di investimento intorno ai 130 milioni di euro. Siccome Ronaldo potrebbe restare con l’arrivo del 48enne marsigliese, ecco che il club bianconero sarebbe ‘costretto’ a racimolare in un altri modo la cifra necessaria a far contento Zidane. Quale? Cedendo (a parole molto più facile che nei fatti) quelli che lui non ritiene indispensabile per la Juventus che verrà. Il nome più significativo è quello di Paulo Dybala, dal quale la società presieduta da Andrea Agnelli può raccogliere sui 50 milioni. Poi via via gli altri, da Bonucci (12 milioni) a Ramsey (15 milioni) fino a Bernardeschi (18 milioni).