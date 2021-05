Bologna-Juventus probabili formazioni: i dubbi di Pirlo

Bologna-Juventus è la sfida chiave per i bianconeri in questa domenica di maggio che deciderà il destino futuro di Ronaldo e compagni.

Una partita che sarà decisiva per capire quale sarà il futuro europeo della formazione allenata da Andrea Pirlo. Una cosa è certa, ovvero che Ronaldo e compagni dovranno andare a vincere in casa dei rossoblù. Poi bisognerà incollarsi alla radiolina, pardon al web e alle tv, per andare a vedere i risultati delle rivali. Con la speranza che una tra Napoli (impegnato contro il Verona) e Milan (ospite dell’Atalanta) non porti a casa i tre punti. La Juventus insomma non è padrona del proprio destino a 90 minuti dalla fine.

