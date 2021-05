Bologna-Juventus, Sansone all’attacco dei bianconeri. Ecco le parole del calciatore di Mihajlovic rilasciate a Dazn prima della partita

Non sarà facile per la Juventus avere la meglio questa sera del Bologna nell’ultima partita di campionato. Soprattutto a sentire le parole di Sansone, l’attaccante di Mihajlovic, che a chiare lettere ha lanciato la sfida alla squadra di Pirlo. Intervistato da Dazn, l’attaccante, ha preso la parola sulla lotta al quarto posto che coinvolge, oltre la Juventus, anche Napoli e Milan.

”Premetto che non sono più tifoso milanista – ha detto – da quando ho esordito tra i professionisti non tifo più una squadra. Quando ero piccolo simpatizzavo per le squadre di Milano e mai per quelle di Torino. Questa sera ce la metteremo tutta, anche perché non voglio in nessun modo che la Juventus vada in Champions League”.

