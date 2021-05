Calciomercato Juventus, Allegri al Real Madri si porta il difensore

Calciomercato Juventus, Allegri al Real Madrid potrebbe portarsi il difensore bianconero. Le ultime che arrivano dalla Spagna

Il Real Madrid, con l’addio ormai annunciato di Zidane, sta decidendo su chi puntare come tecnico nella prossima stagione. La scelta sarà tra Massimiliano Allegri e Raul, l’ex attaccante blancos che sarebbe pronto a prendere le redini della prima squadra. Ma in Spagna, in questo momento, iniziano a svelare quali potrebbero essere le strategie di mercato madrilene in caso di arrivo del tecnico livornese.

E, secondo Don Balon, Allegri potrebbe praticamente “saccheggiare” la Juventus qualora le venissero affidate le chiavi del Madrid. Oltre ad aver chiesto Dybala infatti, un altro elemento che potrebbe prendere la via della Spagna nel prossimo campionato sarebbe Leonardo Bonucci. Che metterebbe a posto la difesa delle Merengues.

LEGGI ANCHE: Bologna-Juventus, Sansone all’attacco dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Bonucci con Allegri al Real Madrid

Utilizzato molto meno rispetto alle passate stagioni – soprattutto nella parte finale Pirlo gli ha preferito quasi sempre Chiellini – Bonucci, secondo il portale spagnolo, sarebbe un profilo ideale per il Real Madrid visto che Varane potrebbe essere ceduto e Sergio Ramos ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza. Un elemento per cautelarsi intanto, ma anche un calciatore che ha maturato esperienza anche in campo internazionale che potrebbe far sempre comodo.

C’è da sottolineare però che Allegri e Bonucci, soprattutto dopo il famoso sgabello di Oporto, non hanno avuto un rapporto così idilliaco da poter nel caso pensare ad una continuazione insieme delle proprie avventure professionali. Ma in Spagna sono sicuri che il tecnico lo porterebbe felicemente con sé nel caso si trovasse un accordo per la prossima stagione.