Calciomercato Juventus, nuovo scenario per Depay: le ultime

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà sicuramente darsi da fare per trovare delle nuove pedine e rinforzare il proprio attacco.

Il futuro dei tre attaccanti attualmente in rosa, ovvero Ronaldo, Dybala e Morata, è tutto da decifrare. Chi per un motivo, chi per un altro potrebbe lasciare la Juventus nel corso dell’estate. Specie se la squadra di Pirlo questa sera non riuscirà a centrare almeno il quarto posto. Ma arriveranno in ogni caso dei volti nuovi e un nome caldo continua a rimanere quello di Depay, stella del Lione. Un affare possibile per tanti club, considerando che il calciatore è in scadenza di contratto con i francesi nel prossimo giugno e dunque si potrà ingaggiare a parametro zero.

