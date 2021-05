Calciomercato Juventus, Morata all’ultimo ballo? Il valzer degli attaccanti

Calciomercato Juventus, oltre a Dybala e Ronaldo c’è da decidere il futuro del centravanti spagnolo: Morata all’ultimo ballo?

Potrebbe esserci davvero una rivoluzione totale nell’attacco della Juventus per la prossima stagione. Perché in ballo, oltre a Cristiano Ronaldo e Dybala, c’è anche il futuro di Alvaro Morata. La società bianconera ancora non ha deciso cosa fare con lo spagnolo. Ha due possibilità – secondo quanto riporta Tuttosport – o allungare il prestito per altri 12 mesi versando nelle casse dell’Atletico Madrid i 10 milioni di euro che servono; oppure acquistarne a titolo definitivo il cartellino. Ovviamente questo nel caso i bianconeri volessero tenerlo.

Sarebbe più facile far rimanere a Torino Morata, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il motivo è presto spiegato: l’attaccante spagnolo, insieme alla famiglia, si trova benissimo nella città piemontese. E non avrebbe problemi, rispetto agli altri due in gioco, di giocare la seconda manifestazione europea.

LEGGI ANCHE: Bologna-Juventus probabili formazioni: i dubbi di Pirlo