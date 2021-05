Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “può andare al Real”

Ultima partita oggi contro il Bologna e poi partirà di fatto il calciomercato della Juventus, che mai come quest’estate vedrà diversi cambiamenti in rosa.

Un addio è stato già annunciato, è quello di Gigi Buffon. Quella di questa sera – andrà in panchina – sarà la sua ultima esperienza con la maglia della Juventus. A 43 anni ha deciso di lasciare definitivamente i bianconeri, ma non sembra avere intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Del resto non gli mancano di certo le offerte. Nonostante la carta d’identità rimane uno degli estremi difensori più affidabili in circolazione, oltre che un incredibile uomo spogliatoio, indispensabile per la sua esperienza. E sarebbe pronto ad un’altra incredibile sfida.

