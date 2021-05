Juventus in Champions, le reazioni social | Tifosi in visibilio

La Juventus va in Champions League: il Napoli viene fermato dall’Hellas Verona, e i bianconeri sopravanzano i partenopei

Juventus Champions / Clamoroso al San Paolo: il Napoli non riesce ad avere la meglio del Verona di Juric, e la Juventus, grazie al successo al Dall’Ara per 4-1, riesce a cogliere clamorosamente una qualificazione in Champions League insperata. Risultato importantissimo per Dybala e compagni, con Pirlo che ha deciso di non affidarsi a Cristiano Ronaldo dal primo minuto: una scelta che ha fatto discutere, ma che ha dato i suoi frutti. I tifosi della Vecchia Signora sono letteralmente scatenati sul web: ecco alcuni dei post piΓΉ esilaranti.

