Pirlo a Dazn, Calciomercato Juventus | Svolta esonero: la rivelazione

Calciomercato Juventus, Pirlo a Dazn: le parole del Maestro in conferenza stampa dopo il fischio finale del match contro il Bologna

Calciomercato Juventus Pirlo / A distanza di pochi giorni, Andrea Pirlo è riuscito a salvare una stagione che sembrava compromessa, portando a casa in rapida successione la Coppa Italia e una qualificazione in Champions League al cardiopalma. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il “Maestro” ha svelato quelle che sono le sue sensazioni, al termine della prima stagione in bianconero. Ecco le sue parole:

“Era importante chiudere al meglio la stagione, e ci siamo riusciti. Match fondamentale quello di stasera, e ci siamo fatti trovare pronti. Ho fatto il mio, ora la palla passa a chi deve decidere: mi sono impegnato al 100 %, dando tutto me stesso. Fosse per me continuerei, ma non spetta a me decidere. Non è stata una stagione facile: la componente infortuni l’ha fatta da padrone. Basti pensare a quanto successo con Dybala: un giocatore che fa la differenza, ma che abbiamo potuto avere a disposizione con il contagocce. Con il tempo ho conosciuto meglio i calciatori: Rabiot ha avuto una crescita straordinaria