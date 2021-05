Calciomercato Juventus, Allegri e Zidane: cosa dicono i bookmaker

La prima mossa relativamente al calciomercato della Juventus sarà la scelta della dirigenza relativamente al tecnico per la prossima stagione.

Pirlo rimarrà o meno alla guida della Juventus dopo la conquista del quarto posto in classifica e dunque del piazzamento Champions? Una domanda alla quale ancora non si può dare una risposta, anche se ovviamente una decisione in merito la dirigenza bianconera dovrà prenderla al più presto. Anche perché dalla scelta dell’allenatore dipenderanno anche eventuali acquisti e cessioni da effettuare nel corso dell’estate. Le alternative sono Allegri e Zidane, in primis, ma non si escludono anche altri nomi come Gattuso e Mihajlovic.

