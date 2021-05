Calciomercato Juventus, colpo low cost | Sfida all’Inter per il difensore

Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa: spunta uno svincolato. Le ultime sulle manovre bianconere in entrata

Juventus calciomercato Inter / La vittoria contro il Bologna e il contemporaneo pareggio del Napoli ha permesso alla Juventus di Andrea Pirlo di artigliare una qualificazione in Champions League che sembrava irrimediabilmente sfumata. Gli uomini mercato bianconeri si sono tuffati, dunque, nelle trattative di mercato con rinnovata vigoria, per puntellare una rosa che necessita di rinforzi importanti, per colmare quelle lacune palesati in molti frangenti della stagione.

In questo senso, l’ambito svincolati ha da sempre rappresentato un’ottima occasione per la Vecchia Signora, che sovente ha fatto ricorso a colpi low cost. L’ultima idea bianconera, stando a quanto riferito dalla Germania, porterebbe dritto a Boateng, che non ha rinnovato il suo contratto con il Bayern in scadenza quest’anno, ed è ancora alla ricerca di una squadra. Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, Paratici avrebbe fatto soltanto dei sondaggi indiretti, e non avrebbe nessuna intenzione di affondare il colpo: sia per questioni economiche ( il calciatore chiede almeno un biennale a 4 milioni di euro a stagione), sia per motivi anagrafici. Su Boateng, va ricordato, c’è anche l’Inter.