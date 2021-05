Calciomercato Juventus, Ronaldo in partenza: scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, la panchina di ieri sera è un segnale chiaro sul futuro del portoghese: scelto già il sostituto di Cristiano Ronaldo

La panchina di ieri, nella partita decisiva dell’anno, è un segnale quasi inequivocabile ed ha solamente una lettura: l’addio di Cristiano Ronaldo è vicino. Uno come lui non si sarebbe mai tirato indietro in un momento particolare come quello di ieri. E mai avrebbe accettato la panchina. Figurarsi se avrebbe preso la decisione in sintonia con Pirlo. Il futuro è segnato. Quasi del tutto. Difficilmente CR7 rimarrà in bianconero. A meno che non arrivi davvero Zidane. In quel caso le cose potrebbero davvero cambiare.

La Juventus però nel frattempo inizia a cautelarsi. Da più fronti la chiave di lettura data su Ronaldo è la stessa presentata sopra. E la società bianconera avrebbe già scelto il sostituto del portoghese, soprattutto pensando all’enorme stipendio che Agnelli risparmierebbe l’anno prossimo.

