Calciomercato Juventus, Allegri show: epurazione Real | Doppio “regalo”

Calciomercato Juventus, con Allegri al Real si pensa al doppio colpo: due calciatori dei Blancos nel mirino dei bianconeri

Calciomercato Juventus Varane Isco Allegri / Con il Napoli che sembra ormai ad un passo da Coicencao, la Juventus che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Andrea Pirlo, l’opzione Real Madrid resta per Allegri quella più credibile. I Blancos hanno il sì del tecnico livornese ha alcune settimane, ma si sono riservati del tempo per decidere il da farsi.

Florentino Perez vuole giocarsi le sue chances per puntare alla permanenza di Zidane, ma i segnali che ha lanciato Zizou in queste ultime settimane sono piuttosto inequivocabili sotto questo punto di vista: il tecnico ha preferito glissare a precise domande, ma l’impressione è che alla fine deciderà di fare le valigie. Allegri è preallertato, e intanto dalla Spagna si comincia a ragionare su quale possa essere il nuovo Real targato Max Allegri.

Varane e Isco alla Juventus, calciomercato | Le ultime

Isco Juventus calciomercato / Secondo quanto riportato da Don Diario, Isco e Varane potrebbero essere gli indiziati principali a partire. Ma se per lo spagnolo ci si accontenterebbe di una cifra vicina ai 15 milioni di euro, diverso è il discorso relativo al difensore francese, per il quale il Real non chiede meno di 70 milioni di euro.

Entrambi i profili intrigano molto la Juventus, ma i bianconeri non potranno spendere cifre folli nella prossima sessione estiva di calciomercato, a meno che non riescano a mettere a segno interessanti cessioni con cui autofinanziarsi. In ottica Juve, dunque, è quasi impossibile che i sogni Isco e Varane possano tramutarsi in realtà