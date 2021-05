Calciomercato Juventus, scende il prezzo | Affare riaperto

Calciomercato Juventus, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Nel frattempo scende il prezzo del centrocampista: affare riaperto

La qualificazione alla prossima Champions League, per certi versi insperata per come è arrivata (grazie all’impronosticabile pareggio del Verona sul campo del Napoli) ha sicuramente fatto felici non solo i tifosi juventini ma anche la dirigenza. Che ha sicuramente qualche arma in più da poter utilizzare per il prossimo mercato. Non solo sotto l’aspetto economico, ma anche per quello sportivo: presentarsi a qualcuno, dandogli la possibilità comunque di poter giocare la massima competizione europea, è sicuramente diverso.

Nuovi obiettivi quindi, appena verrà presa la decisione sul futuro allenatore. Pirlo spera di rimanere, ma le ombre di Allegri e Zidane, sul tecnico bresciano, rimangono forti. La Juventus comunque inizia a muoversi, soprattutto a centrocampo, il reparto che maggiormente è andato in difficoltà nel corso di questa stagione. E, dalla Francia, filtra un nuovo prezzo per il cartellino del centrocampista, da tempo nel mirino bianconero.

