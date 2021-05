Inter-Juventus: dove si gioca la Supercoppa, l’annuncio di Dal Pino

Inter-Juventus, la sfida è già pronta per ricominciare. Nemmeno il tempo infatti di concludere questo campionato che già si pensa alla prossima stagione.

Quest’anno la squadra allenata dal grande ex Antonio Conte è riuscita ad interrompere la striscia di nove successi consecutivi da parte della Juventus, vincendo il tanto ambito scudetto. Ronaldo e compagni invece in campionato hanno faticato, riuscendo solo in extremis ad agguantare il quarto posto in classifica. Proprio qualche giorno fa però è arrivata la gioia nella finale di Coppa Italia, che la Juve è riuscita a portare a casa piegando nella finale del Mapei Stadium l’Atalanta. Un trofeo che arricchisce il palmares e che darà anche una nuova chance di vittoria ai bianconeri.

Inter-Juventus si giocherà in Arabia Saudita

Già perché Inter-Juventus non sarà solo il duello per il prossimo scudetto ma anche una sfida secca che metterà in palio la Supercoppa Italiana, solitamente il primo trofeo che viene assegnato nella stagione. Quest’anno la partita avrà una location particolare, come riporta Gazzetta dello Sport. “La finale di Supercoppa Italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio” ha detto infatti il presidente della Lega Serie A Dal Pino, intervistato a “Radio Anch’io”. Ancora però non è stata decisa la data del confronto tra nerazzurri e bianconeri. Che sicuramente si daranno battaglia però per riuscire ad alzare questo trofeo.