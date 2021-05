Pirlo e Allegri faccia a faccia. Juventus, imbarazzo a “La Partita del Cuore”

Pirlo sente di aver dato il la ad un progetto sportivo importante. Agnelli e la Juventus però non hanno deciso sulla sua riconferma.

E’ un lunedì di lavoro alla Continassa e di riunioni, come sempre. Ma questa volta non potranno essere rimandate le decisioni definitive. Domani si disputerà “la partita del cuore”, l’evento benefico allo Stadium che vedrà coinvolti contemporaneamente sia Pirlo che Agnelli, Nedved ed Elkann. E’ un’occasione che con la Juve c’entra poco, ma che vedrà i protagonisti con idee chiare e comunicazioni avvenute. La cosa clamorosa è che sarà presente anche Massimiliano Allegri. Una decisione immediata, pertanto, non può essere presa per evitare clamorosi imbarazzi.

Pirlo, futuro da decifrare