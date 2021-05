Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Super intreccio con Pogba

Allegri alla Juventus, calciomercato: ultim’ora clamorosa sul futuro del tecnico livornese, che si intreccia a quello di Pogba

Allegri Juventus calciomercato / Giornate intense in casa Juventus, per decidere la situazione relativa ad Andrea Pirlo. Il “Maestro”, sebbene abbia ottenuto due trofei e un piazzamento in Champions League per il rotto della cuffia, pare avere ormai le ore contate; i vertici dirigenziali bianconeri sono intenzionati a cambiare guida tecnica, e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato il nuovo allenatore.

Sulla lista di Agnelli ci sono soprattutto due nomi: Zidane ed Allegri, i cui destini sono irrimediabilmente intrecciati. Come riportato da Diario Goal, l’ex allenatore della Juve sarebbe il principale indiziato a prendere il posto di Zizou alla guida del Real Madrid: Allegri avrebbe fatto addirittura la prima richiesta, che ha un nome e un cognome che dalle parti di Torino conoscono piuttosto bene. Stiamo parlando di quel Paul Pogba a più riprese accostato alla Vecchia Signora, ma per il quale non è mai stata messa in piedi alcuna trattativa concreta, almeno per il momento. Una notizia da confermare, ma che la dice lunga sul fatto che la pista Allegri-Real può surriscaldarsi da un momento all’altro: Max non trascorrerà un altro anno da disoccupato di lusso, e Perez si sarebbe convinto a chiudere l’affare.