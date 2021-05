Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente da Le Parisien, arrivano indiscrezioni importanti sul futuro di Zidane.

Calciomercato Juventus, indiscrezioni importanti sul futuro di Zizou Zidane, sembra infatti che secondo ‘Le Parisien’ il futuro del tecnico francese potrebbe essere, addirittura, un anno di stop. Non è così scontata la pista Juve, almeno nell’immediato. Dalla Francia insistono sull’eventualità di uno stop di anno. Una pausa che il tecnico deciderebbe di prendersi proprio dopo la seconda avventura al Real Madrid. Infatti la situazione sul futuro della panchina della Juventus non è ancora così sicura, Pirlo potrebbe rimanere come no, ma molto dipenderà anche da Zizou.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: c’è una novità su Zidane

Un anno sabbatico del tecnico francese, dopo un periodo certamente non facile al Real Madrid. Eventualità che il tecnico valuterebbe anche perché si è visto soffiare il titolo dai cugini dell’Atletico Madrid proprio all’ultima giornata. Ora il francese vorrebbe poter ricaricare le batterie e scegliere il meglio per il suo futuro, ma dal prossimo anno.