Calciomercato Juventus, sfuma un altro nome per la panchina

Il nodo principale del calciomercato della Juventus sarà la scelta dell’allenatore chiamato a guidare la squadra bianconera nella prossima stagione.

La volontà della Juve è quella di tornare al più presto in cima alla classifica del campionato italiano, con la speranza di poter essere protagonista anche nella prossima Champions League, acciuffata in extremis all’ultima giornata. E dunque i tifosi in estate si aspettano decisamente dei cambiamenti all’interno della rosa. Scelte che ovviamente saranno anche legate alla decisione che la Juventus prenderà in merito all’allenatore. Pirlo sarà confermato oppure arriverà un nuovo tecnico? A giorni si dovrebbe sapere tutto. Allegri e Zidane restano le due opzioni principali in caso di cambio, nel frattempo è venuta meno anche un’altra alternativa.

