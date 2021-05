Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione su De Ligt

Campionato concluso, ma anche durante gli Europei aumenteranno le voci di calciomercato in casa Juventus. Del resto c’è voglia di aprire un nuovo ciclo vincente.

Ancora non si sa quale sarà la scelta della società riguardo l’allenatore che sarà chiamato a riportare la Juventus allo scudetto, da riconquistare dopo che quest’anno è finito nelle mani dell’Inter di Conte. Ma una cosa è certa, la rosa sarà ritoccata e rimarrà competitiva per fare bella figura in Italia e in Europa. Ci sono alcuni giocatori in uscita, ma di sicuro nella lista dei dirigenti ci sono degli imprescindibili, giocatori dei quali non si può proprio fare a meno. Come ad esempio De Ligt, colonna della retroguardia. Su di lui però arrivano alcune indiscrezioni.

