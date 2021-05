Calciomercato Juventus, Ramsey in cima alla lista dei partenti

Il calciomercato della Juventus è destinato a riservare delle novità alla tifoseria bianconera. C’è voglia di aprire un nuovo ciclo vincente.

La stagione che si è appena chiusa è stata fatta di alti e bassi per la formazione bianconera. Che non è riuscita a vincere il decimo scudetto consecutivo e solo in extremis è riuscita ad agguantare il quarto posto in graduatoria. Quello che porta alla prossima Champions. La Coppa Italia è un traguardo raggiunto, ma è logico che la Juventus voglia puntare sempre più alto e abbia intenzione di rinnovare l’organico. Prima però bisognerà cedere e dalla Spagna arrivano rumors in tal senso.

