Calciomercato Juventus, il rinnovo può allontanarlo da Torino

Archiviata l’ultima di campionato, adesso di fatto si apriranno le danze per il calciomercato della Juventus, che in estate riserverà novità.

Un nome caldo per la Juventus, e non certo da oggi, è quello di Dembelè, attaccante esterno del Barcellona. Un calciatore giovane ma già devastante con la sua tecnica e la sua velocità. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo lo rende un obiettivo goloso per molti club. Senza rinnovo il suo prezzo già nel corso di questa estate sarebbe decisamente più basso. Ed è per questo motivo il Barcellona sta correndo ai ripari, privando così la Juve di uno dei possibili obiettivi estivi.

