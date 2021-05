Calciomercato Juventus, ora si fa il punto sul centrocampo: alcuni potrebbero partire, altri rimanere per evitare perdite.

Calciomercato Juventus, a stagione conclusa si fa il punto della situazione fra cessioni e acquisti. Tanti potrebbero partire, nessuno escluso. Ma alcuni giocatori converrebbe tenerli per evitare forti perdite economiche. Ad esempio Arthur e Bentancur sono i due giocatori che in questa stagione hanno avuto le maggiori difficoltà, vuoi per un problema di forma e anche per una serie di prestazioni negative che ne hanno compromesso, in parte, l’annata. La cessione, per molti, sarebbe lecita ma non dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, le cessioni da evitare: c’è una novità

I due centrocampisti ceduti in questo momento rappresenterebbero una grave perdita economica dal punto di vista del bilancio. Vuoi perché, viste le prestazioni negative, le squadre interessate offrirebbero meno del valore reale dei giocatori, vuoi perché Arthur è costato molto alle casse bianconere: lo scambio con Pjanic dal valore di 70 milioni. Adesso la situazione si dovrà, per forza di cosa, mantenere così com’è, quindi si può dire, salvo clamorose operazioni, che sia Bentancur che Arthur rimarranno in bianconero. Ma dei centrocampisti, tanto criticati dalla fandom, anche Rabiot sembra aver convinto la dirigenza per il rinnovo, o meglio, per il rinnovo della fiducia. Fra alti e bassi, il francese ha dimostrato di avere tutto per competere ad alti livelli.