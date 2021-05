Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Svolta con Allegri

Dybala, rinnovo o addio alla Juventus? Calciomercato, i bianconeri ragionano sul possibile prolungamento della Joya con Allegri allenatore

Calciomercato Juventus Dybala / Sono ore assolutamente convulse in casa Juventus. Prima l’addio di Paratici, poi il sempre più probabile esonero di Andrea Pirlo e il contestuale ritorno di Max Allegri su quella che era stata la sua panchina: insomma, il club bianconero è molto attivo, e spera di risolvere al più presto alcune “spine” a livello strutturale che si portava dietro da tempo, per prepararsi al meglio ad una stagione, quella prossima, che dovrà essere inevitabilmente quella della svolta.

Ma c’è un altro problema in casa Juve che dovrà essere affrontato, e riguarda Paulo Dybala. La Joya non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nell’estate del 2022, anche se nelle ultime ore sembrano che siano stati lanciati segnali distensivi tra le parti: permane ancora la distanza tra domanda ( 13 mln di euro) ed offerta ( che si attesta sui 10), ma trapela un cauto ottimismo, anche se ancora non ci si può sbilanciare a riguardo. Chiaramente l’eventuale ritorno di Allegri rimescolerebbe le carte in tavola: di questo, e di altro, ha parlato il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, intervenuto a calciomercato.it.