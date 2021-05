Calciomercato Juventus, Inter in difficoltà: due big nel mirino bianconero

Il calciomercato Juventus rischia di perdere Di Ligt (Raiola flirta con il Barcellona), ma allo stesso tempo sogna uno sgarbo all’inter: Skriniar o Barella.

Chi vuole de Ligt deve mettere sul tavolo una proposta a tre cifre e soprattutto deve stare alle condizioni della Juventus. Il centrale classe 1999 ha sì una clausola, di ​125 milioni, ma sarà attivabile solo nella terza stagione a Torino (2022). Clausola che potrà anche salire a 150 milioni in caso di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Si parte da questo contesto, spiega calciomercato.com, nel parlare di grandi avvicendamenti in casa bianconera. Il Barcellona valuta se sferrare l’assalto e nel caso la Vecchia Signora sogna di sferrare un attacco all’Inter per due titolari. Il calciomercato Juventus è appena iniziato.

Calciomercato Juventus, che succede?

Il calciomercato Juventus, qualora De Litg partisse, si infiammerebbe con uno sgarbo all’Inter. Agnelli, infatti, “andrebbe in soccorso” di Zhang prendendo uno tra Barella e Skriniar. L’Inter ha necessità di produrre 100 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno e deve cedere. Ai bianconeri serve un rinforzo di spessore a centrocampo, mentre dietro una toppa qualora saluti l’olandese. A Vinovo si studia, in attesa di indicare il nuovo allenatore i sogni sono partiti…