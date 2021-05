Calciomercato Juventus, nuovo ingresso in società: è rivoluzione

Calciomercato Juventus, possibile nuovo ingresso in società. È rivoluzione dentro ai bianconeri. E intanto s’attende l’annuncio di Allegri

Ieri l’addio ufficiale di Paratici. Oggi si attende quello dell’esonero di Pirlo con il conseguente arrivo di Massimiliano Allegri. Sta succedendo di tutto in queste ore in casa bianconera. Una società che sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. Per cercare di riconquistare lo scudetto e perché no andare a prendersi quella Champions League che manca da troppo tempo.

Sono giorni frenetici. Che potrebbero far arrivare nuovi annunci. Anche per quanto riguarda la società bianconera. Che sarebbe pronta a nominare come amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che già fa parte del Cda juventino. La notizia è riportata da Nicolò Schira.

LEGGI ANCHE: Ronaldo, l’arrivo di Allegri ridisegna lo scacchiere della Juventus