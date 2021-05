Calciomercato Juventus, la priorità di Allegri è a centrocampo

Una giornata davvero importante per il calciomercato della Juventus. La chiave di volta è il cambio in panchina che è ormai prossimo ad arrivare.

Andrea Pirlo lascerà il suo posto a Massimiliano Allegri, pronto al ritorno in bianconero e a guidare la squadra verso grandi traguardi. L’obiettivo sarà quello di tornare al più presto a vincere il tricolore, ora nelle mani di un’Inter costretta a rivedere il suo progetto tecnico dopo la separazione con Antonio Conte. L’arrivo di Allegri apre chiaramente a nomi nuovi per quanto riguarda il mercato della squadra bianconera. Chi saranno i rinforzi pronti ad arrivare a Torino?

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Buffon e la pazza idea estera: le ultime

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023

Calciomercato Juventus, a centrocampo uno tra Locatelli e De Paul

Prende forma la nuova #Juventus targata #Allegri: tra le priorità un centrocampista moderno (#Locatelli o #DePaul) e un laterale sinistro. Davanti tutto ruota a cosa faranno CR7 e Dybala. Tra i pali Gigio #Donnarumma resta opzione caldissima. Pronto quinquennale da €10M annui — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2021

La priorità del tecnico livornese sembra essere quella di dare nuova linfa al centrocampo. Il sogno dei tifosi è quello del ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, ipotesi assolutamente da non scartare a priori. Ma come sottolinea il giornalista Nicolò Schifa su Twitter uno dei primi innesti potrebbe essere uno tra Locatelli e De Paul. Mediani moderni che abbinano qualità e quantità. La Juventus proverà anche a prendere un nuovo laterale sinistro, mentre in attacco le scelte saranno ovviamente legate al futuro di Ronaldo e Dybala. Rimarranno a Torino oppure no?