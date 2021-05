Calciomercato Juventus, UFFICIALE Allegri | C’è la firma sul contratto

By

Allegri alla Juventus, calciomercato: è arrivata la tanto attesa firma sul contratto. Partita ufficialmente una nuova era

Allegri Juventus calciomercato / Dopo i passi in avanti compiuti in mattinata, è arrivata la tanto attesa ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Come rivelato da Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, il tecnico livornese ha apposto la firma sul contratto con il club bianconero, ed è pronto a prendere le redini di Andrea Pirlo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, riscatto Morata | Allegri cambia tutto, i dettagli

Il “Maestro” paga una stagione nella quale, sebbene siano arrivati Coppa Italia e Supercoppa e un piazzamento in Champions che sembrava compromesso, la mancanza di polso nella gestione dello spogliatoio: Agnelli ha deciso di affidarsi nuovamente la tecnico che in 5 anni ha vinto 5 scudetti, arrivando a sfiorare per ben due volte la tanto agognata e chimerica Champions League.