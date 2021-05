Calciomercato Juventus, c’è una forte possibilità che i bianconeri riescano a chiudere grandi obiettivi per l ‘attacco se CR7 lascerà.

Calciomercato Juventus, grandi possibilità di chiudere operazioni importanti. I bianconeri pronti a rivoluzionarsi in tutti i settori del campo. L’eventualità dell’addio del fenomeno portoghese, Cristiano Ronaldo, apre, immediatamente nuovi scenari offensivi: con l’addio del portoghese si guadagnerebbe, oltre i 30 milioni del suo stipendio, un importante tesoretto da investire nel mercato, che darebbe anche la possibilità di acquistare giocatori fino a ieri impossibili: i cosiddetti top player. Certamente pensare di sostituire CR7, in quanto a prestazioni, diventa utopistico vista l’immensa qualità che il portoghese ha dimostrato in questi tre anni: raggiungendo la tripla cifra di 100 gol. Ma in giro per l’Europa ci sono nomi altrettanto importanti come Harry Kane che lascerà il Tottenham a fine stagione.

Calciomercato Juventus, top player per l’attacco: le possibilità crescono

L’attaccante inglese potrebbe diventare l’ideale per il nuovo attacco bianconero, soprattutto in quanto a finalizzazione. Un vero e proprio bomber d’area perfetto abbinato a giocatori tecnici come Paulo Dybala, che proprio in maglia bianconera potrebbe riavere il suo riscatto nella prossima stagione. L’inglese è un giocatore pronto e adattabile. Per di più se dovesse esserci Allegri sulla panchina della prossima stagione, il ruolo è ideale per la formazione ricercata dal mister.