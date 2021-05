Calciomercato Juventus, annuncio Allegri | Svolta Ronaldo, le ultime

By

Calciomercato Juventus, Allegri sempre più vicino: svelato il futuro di Cristiano Ronaldo, che intreccio con Dybala

Calciomercato Juventus Ronaldo Allegri / Ore concitate in casa Juventus. Il ritorno di Max Allegri è ormai a un passo: restano da limare solo dei cavilli burocratici, prima di ufficializzare il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Dopo la breve parentesi targata Pirlo, al quale comunque va riconosciuto il merito di aver vinto due trofei e di aver portato la squadra in Champions League, Agnelli ha optato per l’usato sicuro, affidandosi al tecnico che forse più di tutti conosce l’ambiente.

Ambiente che Cristiano Ronaldo vorrebbe abbandonare a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, anche con l’arrivo di Allegri il futuro di Cr7 resta seriamente in discussione. I quasi 31 milioni di euro che il fuoriclasse portoghese percepisce in quel di Torino hanno indotto i vertici dirigenziali bianconeri a delle serie di valutazioni: ecco perché si starebbe rivalutando contestualmente anche la posizione di Paulo Dybala, che potrebbe far parte nuovamente del progetto juventino.