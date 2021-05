Calciomercato Juventus, il puzzle degli allenatori in serie A è quasi completo

Non è solo il calciomercato della Juventus a tenere banco in questi giorni, prima di tutto i club della serie A stanno decidendo chi saranno gli allenatori per la stagione 2021/22.

Manca ormai solo l’ufficialità, anche in casa Juve si cambierà con Massimiliano Allegri pronto a prendere il posto di Pirlo e far ritorno in bianconero. Altre squadre di serie A come Roma e Fiorentina hanno già nominato la loro guida tecnica. Mourinho sarà l’allenatore giallorosso, Rino Gattuso ha invece sposato il progetto della Fiorentina del presidente Rocco Commisso. Pioli confermato al Milan, ma per altre big c’è ancora la necessità di effettuare una scelta.

