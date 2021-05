Calciomercato Juventus, su Pogba ora c’è il pressing di una big

C’è un grande sogno che coltivano i tifosi bianconeri per quanto riguarda il calciomercato della Juventus di questa estate che si preannuncia bollente.

E’ inutile negare che da tempo i supporters della Vecchia Signora sperano che il club faccia un passo avanti per riportare a casa Paul Pogba, campione francese che ha lasciato il segno in Italia prima di vestire nuovamente la maglia dello United. Fallito l’assalto all’Europa League, non è da escludere che il centrocampistra transalpino possa cambiare aria. E la Juventus ovviamente tiene d’occhio la situazione, anche se gli inglesi sicuramente non faranno sconti. Certo è che un altro ritorno, quello di Massimiliano Allegri, potrebbe essere il degno antipasto di un grande mercato da parte dei bianconeri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Buffon e la pazza idea estera: le ultime

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023