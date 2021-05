Juventus, il bentornato a Max Allegri: “Pronti a ripartire”

Non ci sono più dubbi sul fatto che la Juventus nella prossima stagione sarà guidata da Massimiliano Allegri. Anche il club ha ufficializzato che prenderà il posto di Andrea Pirlo.

Per Allegri si tratta di un ritorno a Torino, dove in passato ha conquistato ben undici trofei in bianconero. La sua non sarà una missione facile, ma la Juventus vuole tornare a vincere in Italia e in Europa e non ha avuto dubbi nel richiamare il livornese. Dandogli il benvenuto con un post sul sito internet.

