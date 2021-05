Ronaldo, la suggestione è comune a calciatore e Juventus

Cristiano Ronaldo è volato a Funchal a fine stagione dopo la fine della stagione con la Juventus. Ieri ha messo sui social video dei suoi 29 gol in campionato per festeggiare il titolo di capocannoniere della A. Come abbia preso la notizia del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera non è dato saperlo ma è facile immaginarlo. Il rapporto è sempre stato cordiale e professionale, ma il “Re” non ha mai gradito fino in fondo un gioco poco offensivo come quello di Max. A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport.