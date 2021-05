Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri lui ritornerebbe in bianconero e Allegri avrebbe già dato il benestare.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna lanciano l’incredibile indiscrezione, secondo cui, Miralem Pjanic sarebbe pronto per ritornare in bianconero. Una notizia incredibile che avrebbe anche il benestare dello stesso Allegri. A riferire l’indiscrezione sono stati gli spagnoli di ‘todofichajes’, che sottolinea come la dirigenza bianconera avrebbe provato a chiedere il prestito del centrocampista.

Calciomercato Juventus, il grande ritorno: c’è anche il benestare di Allegri

Stando sempre agli spagnoli, lo stesso Allegri avrebbe già contatto Miralem Pjanic per il clamoroso ritorno. Un trasferimento che avrebbe già ricevuto lo stesso benestare del giocatore, ma la trattativa si potrebbe fare solo i bianconeri sarebbero disposti a pagare per intero il contratto di Pjanic. Il centrocampista però è entrato anche nell’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe come prossimo acquisto in mediana.