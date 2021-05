Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri può cambiare il suo futuro

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023

Come ricorda il giornalista Nicolò Schira su Twitter, adesso Paulo Dybala ha davvero molte chance di rinnovare il suo accordo, che è ormai in stand-by dallo scorso inverno. Il giocatore argentino vuole rimanere alla Juventus, sogna di esserne il nuovo capitano, e il ritorno di Massimiliano Allegri può essere decisivo per il suo futuro, visto che il tecnico apprezza molto le sue qualità ed è pronto a metterlo al centro del suo progetto tecnico.

Paulo #Dybala wants to stay at #Juventus and dream to be the new captain. Max #Allegri loves him and the return of the coach could re-open the talks for the contract extension (expires in 2022), which was in stand-by since the last winter. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021