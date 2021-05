Calciomercato Juventus, dopo l’annuncio di Allegri, l’entourage mercato si sta già dando da fare: tre nomi caldi per l’attacco.

Calciomercato Juventus, dopo l’annuncio del mister toscano Massimiliano Allegri già molto è cambiato nei pani societari. Si vuole costruire fin da subito una squadra competitiva in grado di fare la differenza a livello nazionale ma soprattutto europeo. Si cercheranno acquisti importanti badando sempre alle spese, mai scontate, purtroppo, in questo periodo di crisi finanziaria. L’idea è di rinforzare ogni settore del campo, partendo dall’attacco. Proprio in fase offensiva, tre sono i nomi che in questo momento interessano la Juventus. Stiamo parlando di tre certificati centroavanti ideali per la nuova squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, tre nomi per l’attacco: rivoluzione offensiva

Tre nomi in questo momento interessano la società bianconera. Con l’utopia Icardi, che piace ma bisognerà sempre fare i conti con il bilancio e eventuali cessioni, se la squadra dovesse rimanere tale, Kean, Milik e Malen sarebbe i profili ideali. A lanciare la suggestiva indiscrezione ci ha pensato ‘Tuttosport‘, si parla infatti di un interesse più che concreto da parte della dirigenza bianconera nei confronti dei tre centroavanti.