Calciomercato Juventus, l’affare a zero ancora possibile

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà darsi da fare per accontentare le richieste di Allegri, nuovo allenatore al posto di Andrea Pirlo.

Al di là della nomina del nuovo tecnico, la volontà del club è sempre la stessa. Ovvero allestire una squadra forte per cercare l’assalto allo scudetto e magari anche a quella Champions League che ormai manca da troppo tempo nella bacheca dei bianconeri. Per farlo questa estate dovranno arrivare nuovi campioni e si guarda con particolare attenzione alla lista dei futuri svincolati a fine giugno. Non solo Donnarumma, ma anche Memphis Depay, attaccante che a breve terminerà il suo contratto con il Lione e che è uno dei bomber più appetiti sul calciomercato europeo.

