Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole solo una destinazione

Sarà uno dei tormentoni del prossimo calciomercato della Juventus e non potrebbe essere altrimenti visto che si parla del campione più importante della rosa.

Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, che ha segnato ben 36 reti nel corso dell’ultima stagione in bianconero, ha ancora un altro anno di contratto con la formazione allenata ora da Massimiliano Allegri. Ma la sua conferma non si può dare certo per scontata. Il suo futuro al momento è un punto interrogativo, non è da escludere che il numero 7 voglia continuare altrove la sua carriera. E di certo le pretendenti non gli mancano di certo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Buffon e la pazza idea estera: le ultime

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023