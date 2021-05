Juventus, la frecciata di Bernardeschi: “In nazionale gioco nel mio ruolo”

Nella Juventus di Pirlo non è riuscito ad incidere per come avrebbe voluto, ma in nazionale Federico Bernardeschi ha confermato ancora le sue qualità.

L’esterno offensivo ieri sera è stato protagonista di una prova molto positiva contro San Marino e la sua duttilità può essere un’arma che l’Italia di Roberto Mancini è pronta a sfruttare. Non a caso il ct azzurro ha di fatto già confermato che Bernardeschi farà parte della rosa dei convocati per i prossimi Europei. Nessun dubbio. Del resto Mancini ha sempre creduto nelle qualità del calciatore e lo ha chiamato in nazionale anche dopo questa stagione nella quale ha faticato a ritagliarsi spazio con la Juventus. Fiducia ripagata.

