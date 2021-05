Sono giorni importanti per la Juventus non solo per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma anche per quello che riguarda il progetto Superlega.

Un progetto del quale si continua a parlare, anche se non verrà attuato visto che nove dei dodici club fondatori sono rientrati nei ranghi Uefa. Nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid è stato invece aperto un procedimento disciplinare considerato che sono gli unici club a non aver abbandonato formalmente l’idea della Superlega. Il presidente Uefa Ceferin ha usato sempre toni duri nei confronti di queste tre grandi società e per loro c’è sempre il risdhio di non partecipare alla prossima edizione della Champions League.

