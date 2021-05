Juventus, le mosse di Allegri: ecco la chiave tattica

Juventus, il ritorno di Allegri apre la fantasia dei tifosi. Ecco quali possono essere le chiavi tattiche del livornese

Il tempo degli esperimenti in casa Juventus è finito. Non c’è spazio ormai per andare a cercare qualcosa di diverso che non sia il risultato. In qualunque modo possa arrivare. Accantonati quindi Sarri e Pirlo, il ritorno di Massimiliano Allegri fa immaginare una Juve pragmatica al punto giusto. In grado di creare, di gestire la partita, e anche di soffrire quand’è giusto farlo.

Sono molte le chiavi tattiche che si possono dare alla prossima Juventus. Quella del ritorno del livornese che per forza di cose qualcosa cambierà. Da Cuadrado che potrebbe diventare una vera e propria mezzala, a Dybala che sarà al centro del progetto. O dietro la punta, oppure “tuttocampista” spiega la Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà anche dalla permanenza di Cristiano Ronaldo.

