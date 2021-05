Calciomercato Juventus, addio Demiral | Arriva la decisione definitiva

By

Demiral, addio Juventus: Calciomercato, il difensore turco vorrebbe cambiare aria per avere più minutaggio. Le ultime

Calciomercato Juventus Demiral / Stagione chiaroscurale quella di Merih Demiral, che non è riuscito ad integrarsi al meglio all’interno degli schemi di Andrea Pirlo, finendo molte volte in panchina. Anche quando ha avuto la possibilità di giocare spezzoni di partita, è apparso spaesato e poco concentrato: sicuramente un’involuzione che desta qualche preoccupazione, e che per certi versi sorprende, alla luce delle ottime prove messe a segno sotto la gestione Sarri.

L’infortunio patito all’Olimpico sembra averlo provato: la Juve, dal canto suo, non aspetta nessuno, e qualora dovesse arrivare l’offerta giusto, potrebbe entrare seriamente nell’ordine di idee di cedere l’ex Sassuolo. Anche il calciatore vorrebbe che gli venisse garantito un minutaggio più importante: nelle ultime settimane si segnalano i sondaggi esplorativi dell’Everton, ma fino ad ora non è stata imbastita nessun tipo di trattativa.