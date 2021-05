Calciomercato Juventus, spunta a sorpresa l’insidia Mourinho per il calciatore. Anche la Roma sarebbe interessata

C’è una nuova insidia per il calciatore che la Juventus avrebbe messo nel mirino per andare a sostituire il partente Alex Sandro. La Roma infatti, secondo il portale spagnolo Don Balon, avrebbe messo gli occhi sul difensore del Valencia Gayà: classe 1995, è cercato anche dal Barcellona. Ma prima di tutte si era mossa la società bianconera. Che già a gennaio aveva iniziato a chiedere delle informazioni sull’esterno.

C’è però prima da vendere in casa bianconera. Soprattutto per fargli spazio. Il brasiliano Alex Sandro sembrerebbe il primo nella lista dei partenti. Ha estimatori in Premier League e sicuramente potrebbe salutare. Gayà costa 20 milioni. Una cifra che il Valencia non è disposto a far scendere. Sembra proibitiva per i giallorossi. Anche se proprio Tiago Pinto potrebbe fare l’affondo decisivo.

