Calciomercato Juventus, Rabiot sicuro sul suo futuro

Si parla tanto delle possibili cessioni che potrebbero arrivare nel prossimo calciomercato estivo della Juventus, acceso dall’arrivo di Massimiliano Allegri.

La nomina del nuovo allenatore in vista della prossima stagione è infatti la scintilla necessaria per pianificare al meglio le mosse da effettuare nelle prossime settimane. L’organico va rinnovato e anche ringiovanito per puntare in alto sia in Italia che in Europa. Tra i nomi dei possibili giocatori che potrebbero partire di fronte ad una buona offerta continua ad esserci, secondo i rumors, anche quello di Adrien Rabiot. Il calciatore francese ha vissuto una seconda parte di stagione molto positiva, è cresciuto tantissimo tanto che adesso sono in tanti quelli che vorrebbero che la Juve puntasse su di lui per il futuro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A

LEGGI ANCHE —->Juventus, ormai sembra fatta: in arrivo un centrocampista