Calciomercato Juventus, il rinnovo del prestito è ormai cosa fatta. Si va verso l’accordo fra le parti anche per il volere di Allegri.

Calciomercato Juventus, alla fine come viene riportato da ‘Tuttojuve.com’ si rinnoverà il prestito di Alvaro Morata. Lo spagnolo fino all’ultimo non è mai stato in forse ma i bianconeri vogliono continuare almeno un’altra stagione con il proprio numero 9. Arrivato in bianconero subito in pompa magna, Alvaro si è poi tranquillizzato in quanto a realizzazione. Ma la società vuole puntare ancora su di lui, e continuare a crederci.

Calciomercato Juventus, c’è il rinnovo: svolta improvvisa

La Vecchia Signora ha quindi concordato nel confermare ancora il prestito dell’ex Atletico Madrid. Un operazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.