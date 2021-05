By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, il giocatore avrebbe già dato l’ok per la firma del contratto.

Calciomercato Juventus, secondo il portale spagnolo ‘todofichajes.com’ il centrocampista del Milan, Calhanoglu avrebbe già dato il suo benestare per la firma sul contratto che lo legherebbe alla Vecchia Signora. Un colpo a zero che potrebbe essere parte di un doppio affare stellare con il Milan. Proprio dalle sponde rossonere, insieme al turco, potrebbe aggiungersi, sempre a parametro zero, il portiere italiano Donnarumma. Un doppio assalto che porterebbe due grandi rinforzi nella rosa del nuovo mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Ha dato l’ok per la firma”

Sempre secondo il portale spagnolo, la Juventus avrebbe approfittato della situazione decisamente poco chiara dei due giocatori, entrambi in scadenza con i rossoneri, facendosi avanti per prima, ora la Vecchia Signora risulta la favorita nell’operazione. Secondo ‘todofichajes.com’ entrambi i giocatori firmeranno con la Vecchia Signora. Calhanoglu subito mentre Gigio potrebbe anche aspettare la fine degli europei.