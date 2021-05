Calciomercato Juventus, blitz per De Paul | La risposta definitiva dell’Udinese

Calciomercato Juventus, blitz per De Paul, arriva la riposta definitiva dell’Udinese all’ultima offerta messa sul piatto dall’Atletico

De Paul Juventus calciomercato / Tutti pazzi per Rodrigo De Paul: così si potrebbe riassumere le ultime indiscrezioni, che riferiscono dell’assalto delle big del calcio italiano ed europeo ad uno dei migliori calciatori della scorsa stagione di Serie A.

Una crescita esponenziale quella della mezzala argentina, che non ha lasciato affatto indifferenti gli addetti ai lavori. In particolare, nelle ultime ore si segnala l’affondo dell’Atletico Madrid, che avrebbe messo sul piatto circa 20 milioni di euro e una contropartita tecnica scelta tra i giovani della cantera dei Colchoneros.

Secondo quanto riportato dal Messaggero veneto, però, la risposta dell’Udinese è stata un secco “no, grazie.” I friulani chiedono almeno 40 milioni di euro, e non sono intenzionati ad accettare contropartite che diminuiscano l’esborso cash; chiaramente, come confermato da Pierpaolo Marino in più occasioni, si cercherà di venire incontro alle esigenze del calciatore, che ha sempre dimostrato grande professionalità negli anni di permanenza in quel di Udine.

Calciomercato Juventus, i bianconeri restano in corso per De Paul: la situazione

Calciomercato De Paul / La Juve, dunque, continua a restare in corsa, e prova se non altro a cullare il sogno De Paul. I bianconeri ragionano su un doppio tavolo: con l’arrivo di Allegri, il nome caldo per il centrocampo è quello di Manuel Locatelli, del quale il tecnico livornese ha una grande stima. Il Sassuolo, però, non fa sconti: grossomodo per acquistare l’ex Milan dovranno essere messi sul piatto gli stessi soldi che servirebbero per De Paul, anche se la concorrenza per il regista del Sassuolo appare meno folta. Seguono aggiornamenti.