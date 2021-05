Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: rimangono due piste

Sarà una delle chiavi del prossimo calciomercato della Juventus, vale a dire la permanenza o meno in bianconero di Cristiano Ronaldo.

E non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo del calciatore che ha fatto la differenza anche nella stagione appena conclusa, nella quale ha realizzato ben 36 reti tra campionato e coppe. Il portoghese ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma non si esclude che nel corso dell’estate possa cambiare aria. Un futuro insomma tutto da scrivere ancora, anche se nei giorni scorsi la compagna Georgina Rodriguez non ha avuto alcun dubbio nel dire che Ronaldo resterà ancora in bianconero. Ma in caso di partenza quale potrebbe essere la sua destinazione?

